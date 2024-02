“Una crisi seria” Beatrice choc | poi scatta la censura del Grande Fratello Pubblico nero

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 febbraio 2024) E mentre va in onda Sanremo 2024, anche alne succedono di tutti i colori. Di nuovo protagonista èLuzzi, che nell’ultima puntata – quella di lunedì scorso – è stata più volte al centro della scena. Per Perla ma anche per Massimiliano Varrese, al punto da esplodere per il trattamento che le sarebbe stato dedicato non solo da parte dei suoi inquilini ma anche della stessa produzione del reality show. Da qui la decisione, ma solo iniziale, di voler lasciare la Casa, con tanto di invito ai suoi fan affinché potessero votarla per l’eliminazione. Dopo questa parentesi delicata e piena di ansie, lo staff dell’attrice ha fatto sapere cheha sciolto l’arcano e arrivata alla conclusione di proseguire l’avventura al...