Un orso teneramente accoccolato su un icebearg è il vincitore

(Di giovedì 8 febbraio 2024) In una scena commovente e straziante immortalata dal fotografo dilettante britannico Nima Sarikhani, un giovanepolare trova rifugio sui resti sempre più esigui di un iceberg alla deriva. Questa suggestiva immagine, intitolata in modo appropriato “Letto di Ghiaccio”, ritrae la cruda realtà dell’impatto del cambiamento climatico sull’ecosistema artico. Ice BedLa fotografia, che ha meritato a Sarikhani il prestigioso premio Wildlife Photographer of the Year People’s Choice, è stata scattata tra l’immensità ghiacciata dell’arcipelago norvegese di Svalbard, incastonato profondamente nel Circolo Polare Artico. Il viaggio di Sarikhani per catturare questo momento suggestivo non è stato privo di sfide, poiché tre giorni di fitta nebbia inizialmente hanno ostacolato la ricerca degli orsi polari. Tuttavia, un fortunato cambio di rotta ha condotto la nave dell’expedition ...