Un libro | un detective | una ragazza scomparsa Ogni riferimento a Emanuela Orlandi è puramente casuale O no?

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Unacammina per strada, qualcuno la segue, le offre un lavoro, lei si lascia convincere a salire su un’auto grazie al volto amico di una persona rassicurante per definizione, un prete, forse, o un cardinale, l’ultimo volto al quale la quindicenne dall’aspetto carino e dalle forme precoci avrà il piacere di sorridere. Non siamo a Roma, e neanche in Vaticano, non ci sono nei dintorni Lupi grigi o boss della Magliana, quellanon èma si chiama Helene Rinaldi. Eppure anche per lei i primi ad attivarsi, a New York, sono i più alti prelati della Curia, cardinali in testa, gente spiccia, che va rapidamente alle conclusioni lanciando appelli ai rapitori. Perché proprio ai rapitori e non ai maniaci, ai fidanzatini, ai trafficanti di organi, agli alieni? Jack Rubino e il caso della ragazzina ...