Ultime ore di tempo stabile sulla Lombardia | da venerdì torna la pioggia

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Un debole promontorio di alta pressione mantieneabbastanzanostra regione, ma da ovest è in arrivo un’intensa perturbazione atlantica che tra domani e il fine settimana porterà un deciso peggioramento del. Le temperature si manterranno su valori sopra le medie del periodo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Giovedì 8 febbraio 2024Previsto: In mattinata cielo poco nuvoloso ma con presenza di nebbie o nubi basse in pianura, in graduale dissolvimento. Nel pomeriggio cielo parzialmente nuvoloso ma con tendenza ad aumento della nuvolosità a partire da ovest. In serata cielo molto nuvoloso con prime precipitazioni su Alpi, Prealpi e alta pianura.Temperature: Minime in calo (2/6°C), massime stazionarie o in ...