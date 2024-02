Ultime Notizie Roma del 08-02-2024 ore 16 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno che tacchi di ottobre scorso non danno a Israele la licenza per disumanizzare gli altri e il monito di Antony blinken detto al termine della giornata Tel Aviv i tuoi incontrato tutti i vertici di Israele è in amicizia ancora uno spazio per un accordo parole del segretario di stato americano che arrivano dopo la bocciatura del governo israeliano della proposta di tregua in tre fasi avanzata da Massi l’annuncio di Netanyahu che andrà avanti fino alla distruzione totale della Fazione islamica con l’esercito l’ordine di avanzare verso la fa la città più meridionale della striscia di Gaza Intanto una serie di bombardamenti ieri sera sulla città del sud della striscia sono molto almeno codice civile mentre in un raid su Gaza City contro almeno 13 vittime stupro allargato del Medio Oriente ...