Ultime Notizie Roma del 08-02-2024 ore 10 | 10

(Di giovedì 8 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio della seconda serata affilata con i voti del pubblico a casa del radio vede al primo posto geolier seguono irama Annalisa Loredana Bertè e mahmood Ruggiero Delvecchio aperto la seconda serata cenando Italo disco dei The kolors sul palco del teatro Ariston Amadeus è stata affiancata da Giorgia che si esibita con e poi per festeggiare i 30 anni della canzone stand in ovation da parte del pubblico e saluti a Pippo La cantautrice a poi regalato medley Disney grandi successi sul palco si sono esibiti i 15 cantanti presentati dagli altri 15 Un saluto da parte del presidente del CONI Giovanni Malagò e presentazione di Tina e Milo le mascotte ufficiali Milano Cortina 2026 Giovanni Allevi ha commosso il pubblico con il racconto della sua battaglia contro la malattia ho perso molto ...