Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 8 febbraio 2024): segui con noiledel, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Ilsi è chiuso ufficialmente. Arriva febbraio e finisce la finestra invernale, in cui le operazioni di mercato sono entrate nel vivo: eccole principalidalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. Mercato Bologna, spunta una big europea per Calafiori. Ecco chi Calafiori dice addio al Bologna? Spunta una nuova big sul mercato Clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra circa il futuro di Enzo Fernandez al Chelsea Chelsea Enzo Fernandez, il futuro del centrocampista potrebbe essere lontano dai Blues in ...