UEFA Youth League | i risultati dei playoff | Inter sfortunata!

L'Primavera deve abbandonare ancora aiil sogno europeo. La squadra di Cristian Chivu ha perso ai calci di rigore contro l'Olympiacos in trasferta ad Atene. I sorteggi per gli ottavi di finale ci saranno venerdì 9 febbraio, ecco tutti idella fase appena conclusa. Midtjylland-Lipsia (2-4) 1-1 Mainz-Barcellona (6-5) 2-2 Olympiacos-(6-5) 0-0 Partizan-Braga 0-2 AZ Alkmaar-Atletico Madrid 1-0 Zilina-Borussia Dortmund 2-1 Basilea-Bayern Monaco 0-2 Nantes-Siviglia (3-2) 3-3