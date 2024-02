UEFA Nations League | sorteggio pessimo per l’Italia! Ecco il girone

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Va malissimo all’Italia ildi, che si è appena concluso. Gli Azzurri finiscono in undi ferro, con le partite che si giocheranno a partire dal prossimo mese di settembre.2024-2025 LEGA A Gruppo 1: Croazia, Portogallo, Polonia, Scozia Gruppo 2: Italia, Belgio, Francia, Israele Gruppo 3: Olanda, Ungheria, Germania, Bosnia Gruppo 4: Spagna, Danimarca, Svizzera, Serbia LEGA B Gruppo 1: Repubblica Ceca, Ucraina, Albania, Georgia Gruppo 2: Inghilterra, Finlandia, Irlanda, Grecia Gruppo 3: Austria, Norvegia, Slovenia, Kazakistan Gruppo 4: Galles, Islanda, Montenegro, Turchia LEGA C Gruppo 1: Svezia, Azerbaigian, Slovacchia, Estonia Gruppo 2: Romania, Kosovo, Cipro, ...

Le Azzurre della Nazionale di Calcio si preparano alla partita con la Spagna , campione del mondo, domani sera allo Stadio Pasaron di Pontevedra, in ... (ilfaroonline)

Pontevedra – E’ stato un risultato storico quello ottenuto dalla Nazionale Italiana Femminile di Calcio ieri sera con la Spagna e in trasferta e ... (ilfaroonline)

Parma – Arriva a Parma l’Italia di Mister Soncin per giocare e staccare il pass vittoria con la Svizzera. Dopo la formidabile prestazione avuta con ... (ilfaroonline)

