Uefa | Ceferin ci ripensa | rinuncia alla nuova ricandidatura

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Aleksanderha deciso di non ricandidarsi come presidenteper il quarto mandato consecutivo. I dettagli Secondo quanto riportato da Sky Sport, Aleksanderavrebbe ufficialmente deciso diresua quartacome presidente. Lo sloveno aveva ricevuto il benestare da parte del Congresso, ma ha comunque decidere di non proseguire. Solo poche settimane Boban si era dimesso dal suo ruolo proprio perché contrario ad un nuovo mandato da parte di, che rimarrà così in carica fino al 2027.