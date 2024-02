Uefa | Ceferin cambia idea | «Non mi ricandiderò per un altro mandato»

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Colpo di scena al Congressoche si sta svolgendo a Parigi. Dopo aver votato la modifica allo statutoche prevede adesso la possibilità di ricandidarsi e un periodo di presidenza più lungo,rinuncia ad un. Calcio&Finanza riporta le parole dell’attuale presidente. Nella conferenza stampa a chiusura della giornata del Congresso: «Ho deciso circa sei mesi fa di non ricandidarmi nel 2027. Non l’avevo detto perché non volevo influenzare il Congresso. Ho una bella vita nel calcio ma anche fuori. Sono stanco del Covid, di questo progetto senza senso della Superlega, di chi si proclama autorità morale. Ad ogni modo posso dirmi felice e orgoglioso di essere il capitano di una nave che ha saputo affrontare bene la tempesta e che continuerà a farlo nei ...

"Sono stanco, lontano dalla mia famiglia da molto tempo. Ho deciso di non ricandidarmi nel 2027", queste le sue parole durante il Congresso a Parigi che oggi aveva applicato delle modifiche agli ...Aleksander Ceferin, attuale presidente della Uefa, ha annunciato che non si ricandiderà, rinunciando così al quarto mandato.