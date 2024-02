UEFA | approvato il piano per la distribuzione dei ricavi | 2 | 5 miliardi di euro alle squadre in Champions League|Champions League

(Di giovedì 8 febbraio 2024) 2024-02-08 00:54:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Il Comitato Esecutivo dellasi è riunito quest’oggi a Parigi e hailStrategy 2024-2030”, il sistema dideidelle competizioniper club. LA NOTA – “Il Comitato Esecutivosi è riunito oggi a Parigi e hala Strategia2024-30 “Uniti per il successo”. La strategia fornisce una chiara direzione e una tabella di marcia per guidare sia lache la più ampia comunità calcisticapea e mira a dare sempre maggiore spazio al calcio in ogni comunità di tutta ...

