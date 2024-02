Uefa | approvato emendamento per rielezione Ceferin nel 2027

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Oggi è statodal Congressounche permette al presidentedi candidarsi allanelper un quarto mandato. Il provvedimento è passato con due terzi dei voti. Non viene rimosso il limite di tre mandati, ma si precisa che non viene tenuto conto dei mandati iniziati prima del primo luglio 2017, permettendo una quarta elezione di, che il primo mandato l’ha iniziato nell’aprile 2017. SportFace.

(ANSA) - PARIGI, 08 FEB - Il Congresso UEFA ha votato un emendamento che consente al presidente Aleksander Ceferin, eletto per la prima volta nel 2016 alla guida della Confederazione europea del calci ...Parigi, 8 feb. (Adnkronos) - Il Congresso della Uefa in corso a Parigi ha votato per il cambiamento del suo statuto consentendo così ad Aleksander Ceferin di potersi candidare per un terzo mandato. Le ...Si tiene oggi a Parigi il 48esimo congresso della UEFA, mai così turbolento in 70 anni di storia del calcio internazionale. La sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha legittimato la Superlega ...