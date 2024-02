Ucraina | Zelensky cambia il capo dell’esercito | via Zaluzhny | dentro il generale Syrsky

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il cambio al vertice delle Forze Armate dell’era nell’aria da tempo, e alla fine è giunto. Dopo mesi di tensioni e divergenze, il presidente Volodymyr Zelenksy ha silurato ilValery, sostituendolo con il colonnellodelle forze di terra Oleksandr. Una mossa con cui il leader ucraino vuole spazzare via tutte le polemiche e il malcontento popolare per la gestione della guerra, imputandocome principale responsabile del fallimento della controffensiva contro la Russia. Il cambio (annunciato) alla guida delle Forze armate ucraine “Ho nominato il colonnellocomandante indelle Forze armate ucraine”, ha dichiaratoin un discorso video. Si esprime ...

Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 8 febbraio, in diretta. Avdiivka circondata, a Kiev mancano munizioni (corriere)

La sua fama di 'Eroe dell'Ucraina' la si deve al successo nella difesa di Kiev nel febbraio del 2022, quando i suoi uomini riuscirono a bloccare il tentativo dei russi di prendere in pochi giorni la ...il cancelliere spiegherà a Biden quanto potrebbe essere difficile per la Germania garantire l’appoggio a Zelensky senza gli Usa, viste le difficoltà di bilancio tedesche. Berlino è il secondo maggior ...Milano, 8 feb. (askanews) - "Mi aspetto dei cambiamenti nelle Forze armate ucraine nel prossimo futuro: dovrebbe essere sul tavolo un piano d'azione realistico e dettagliato per le Forze armate ucrain ...