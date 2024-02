Ucraina | via libera della Camera al decreto armi

Un uomo armato si è barricato in casa in via Raffaele Testa, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, a Napoli. E' quanto riferito dalla Questura. Sul posto gli agenti per ricostruire quanto accaduto ...La Camera ha dato il via libera al decreto che proroga l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina. (ANSA) ...Boris Nadezhdin non potrà sfidare il leader del Cremlino. Secondo la Corte suprema ha presentato firme false a suo sostegno ...