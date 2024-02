Ucraina-Russia | la nuova strategia di Mosca cambia la guerra

(Di giovedì 8 febbraio 2024) (Adnkronos) – Lahatoe l'è in difficoltà. Nellain corso da 2 anni, le forze armate di Kiev devono fare i conti con l'offensiva chesta portando con soluzioni inedite, al momento difficilmente arginabili. I vertici militari ucraini accendono i riflettori su "unatattica" russa che "ha

La Russia ha cambiato strategia e l'Ucraina è in difficoltà. Nella guerra in corso da 2 anni, le forze armate di Kiev devono fare i conti con l'offensiva che Mosca sta portando con soluzioni inedite, ...Il Senato Usa ha bocciato il disegno di legge bipartisan da 120 miliardi (appoggiato da Joe Biden) che tiene insieme la sicurezza del confine e la stretta sui migranti con gli aiuti per Kiev (60 ...Inaugura domani a Ravenna la mostra "Azzurro giallo è verde speranza", organizzata dall'associazione Malva - Ucraini di Ravenna. Otto donne ucraine espongono i loro dipinti, frutto di un percorso di a ...