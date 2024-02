Ucraina | Kiev | ‘910 vittime subite dalla Russia nell’ultimo giorno’

Kiev , 8 feb. (Adnkronos) - La Russia ha perso 392.380 soldati in Ucraina dall'inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Lo ha riferito lo Stato ... (liberoquotidiano)

Kiev, 8 feb. (Adnkronos) - La Russia ha perso 392.380 soldati in Ucraina dall'inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Questo numero compr ...Mosca, 8 feb. (Adnkronos) - Le forze armate ucraine hanno bombardato Donetsk, Makeyevka e Karlovka. Lo ha riferito su Telegram l'ufficio di rappresentanza della autoproclamata Repubblica popolare di D ...La Russia ha cambiato strategia e l'Ucraina è in difficoltà. Nella guerra in corso da 2 anni, le forze armate di Kiev devono fare i conti con l'offensiva che Mosca sta portando con soluzioni inedite, ...