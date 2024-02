Ucciso in Trentino l’orso M90 Blitz animalista contro la Lega

(Di giovedì 8 febbraio 2024)degli animalisti ieri mattinala sede della: attorno alle 12, alcuni attivisti del Movimento "Centopercentoanimalisti" hanno affisso uno striscione accanto alla porta d’ingresso del locale di via Mazzini per protestarele "politiche sanguinarie del loro pupillo Fugatti", come recitava una nota di ieri. Maurizio Fugatti è il presidente della Provincia autonoma di Trento che, alcuni giorni fa, ha firmato un decreto di abbattimento delM90. ", uccidono orsi e lupi. No pasaran", recitava lo striscione ieri che, pochi minuti dopo, è stato prelevato dalla Polizia Locale. Già a maggio dello scorso anno comparvero delle scritte sprayFugatti sul muro esterno dell’ex fabbrica Felisi di viale Trento. Dopo ildi ...

Animal rights activists staged a protest outside the headquarters of the Lega party, condemning the recent decision to cull bear M90. The activists hung a banner reading "Trentino, they kill bears and ...Il sindaco di Trento, Franco Ianeselli ha scritto alla ad Marinella Soldi per chiarire la vicenda. Sono seguite mail e comunicazioni di fuoco in cui si accusa la terra trentina di essere in mano a un ...La caccia grazie al radiocollare, poi il colpo di fucile. Così è stato ucciso, in val di Sole, l'orso M90. È stato rintracciato martedì dalla squadra della ...