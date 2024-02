Uccide la moglie e si barrica in casa armato La polizia fa irruzione e lo trova morto

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 8 febbraio 2024) AGI - Due cadaveri in camera da letto. È quanto hannoto le forze dell'ordine entrando nell'abitazione di via Raffaele Testa dove questa mattina un uomo si erato dopo aver urlato dal balcone di aver ucciso la. La donna, infatti, è statata senza vita e accanto a lei il cadavere del marito, che si è suicidato. Sono ancora da accertare la dinamica dell'accaduto e le cause del gesto. Secondo le prime informazioni, l'uomo, una guardia giurata, stava attraversando un periodo difficile dopo aver perso il lavoro. I tre figli della coppia non erano in: due erano a scuola e il terzo in gita.