Uberto De Morpurgo | vorrei imitarti tra cent’anni

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Un’insegna davanti a una curva a gomito nei pressi di Villa Ada, a pochi passi dal parcheggio del Tennis Club Parioli, è il massimo che la toponomastica italiana ha saputo riservare all’unico nostro atleta capace di conquistare una medaglia olimpica nel tennis. Sabato 27 luglio, quando la squadra italiana con Jannik Sinner in testa darà l’assalto al podio olimpico in almeno una delle cinque specialità del tennis, sarà trascorso un secolo e una settimana dalla piccola impresa dide, medaglia di bronzo nel singolare maschile ai Giochi di Parigi 1924. Tante differenze, piccole e grandi. A cominciare dalla sede: se nel 2024 si gareggerà nell’abituale cornice outdoor del Roland Garros,prima i tornei di tennis andarono in scena allo Stadio di Colombes, impianto mitico per il calcio italiano (lì vinceremo il nostro ...