Uber fa utili in tutto il mondo Solo l’Italia si piega ai taxi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Inon bastano e le licenze sono sempre troppe poche. Eppurecontinua sulla sua strada, sempre più isolata nel, non aprendo mai per davvero alla libera concorrenza nel settore del trasporto privato e con i governi che si sono succeduti che, in un modo o nell’altro, si sono sempreti alle condizioni imposte dai tassisti. E a farne le spese sono sempre residenti e turisti. Nulla di nuovo, fin qui. Ma un ultimo dato dimostra come la strada percorsa dalsia in controtendenza rispetto a quello che avviene nel resto del: nel 2023 la nota compagniaha chiuso per la prima volta l’intero esercizio in utile. Primo esercizio in attivo per. L’app per il servizio di trasporto privato va bene ovunque. Da noi invece è ...