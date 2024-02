TuttoSanremo minuto per minuto | Russell Crowe | «Mi hanno regalato le olive ascolane e le ho fatte cucinare»

(Di giovedì 8 febbraio 2024) "Profeta non sarò" ma stasera nella terza serata del Festival di Sanremo sicuramente non rivedremo il "Ballo del Qua Qua". Anche perché vallo a dire al Gladiatore di...

"Profeta non sarò" ma stasera nella terza serata del Festival di Sanremo sicuramente non rivedremo il "Ballo del Qua Qua". Anche perché vallo a dire al Gladiatore ...Leo Gassman canta "Tutto il resto è noia" di Franco Califano. La leggenda del musica leggera italiana sarà raccontata in un film per la tv in cui il cantautore romano sarà interpretato proprio da Leo ...Il prestigioso riconoscimento, assegnato ogni anno dall’Associazione Italiana degli Organizzatori e Produttori di Spettacoli … Leggi tutto “Sanremo 2024 ...è programmata per le 01:45 Scaletta minuto ...