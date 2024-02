TuttoSanremo minuto per minuto | John Travolta a Ventimiglia con Diletta Leotta e le stesse scarpe

"Profeta non sarò" ma stasera nella terza serata del Festival di Sanremo sicuramente non rivedremo il "Ballo del Qua Qua". Anche perché vallo a dire al Gladiatore ..."Profeta non sarò" ma stasera nella terza serata del Festival di Sanremo sicuramente non rivedremo il "Ballo del Qua Qua". Anche perché vallo a dire al Gladiatore di mettersi il cappellino con il becc ...Non avrà baciato in bocca nessuno ma la sua coreografia è davvero hot. Rosa Chemical è sulla nave ormeggiata a Sanremo e, mentre canta "Perverso", dietro di lui spuntano falli...volanti. Sì, come i ...