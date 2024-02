TuttoSanremo minuto per minuto | intanto John Travolta è a Ventimiglia con Diletta Leotta e le stesse scarpe

(Di giovedì 8 febbraio 2024) "Profeta non sarò" ma stasera nella terza serata del Festival di Sanremo sicuramente non rivedremo il "Ballo del Qua Qua". Anche perché vallo a dire al Gladiatore di...

"Profeta non sarò" ma stasera nella terza serata del Festival di Sanremo sicuramente non rivedremo il "Ballo del Qua Qua". Anche perché vallo a dire ... (ilmessaggero)

"Profeta non sarò" ma stasera nella terza serata del Festival di Sanremo sicuramente non rivedremo il "Ballo del Qua Qua". Anche perché vallo a dire ... (ilmessaggero)

"Profeta non sarò" ma stasera nella terza serata del Festival di Sanremo sicuramente non rivedremo il "Ballo del Qua Qua". Anche perché vallo a dire ... (ilmessaggero)

"Profeta non sarò" ma stasera nella terza serata del Festival di Sanremo sicuramente non rivedremo il "Ballo del Qua Qua". Anche perché vallo a dire ... (ilmessaggero)

"Profeta non sarò" ma stasera nella terza serata del Festival di Sanremo sicuramente non rivedremo il "Ballo del Qua Qua". Anche perché vallo a dire ... (ilmessaggero)

"Profeta non sarò" ma stasera nella terza serata del Festival di Sanremo sicuramente non rivedremo il "Ballo del Qua Qua". Anche perché vallo a dire al Gladiatore ..."Profeta non sarò" ma stasera nella terza serata del Festival di Sanremo sicuramente non rivedremo il "Ballo del Qua Qua". Anche perché vallo a dire al Gladiatore ...Charles Aznavour, 1967: "E io tra di voi". Ovvero il telestreamingspettatore tra la prima e la seconda serata del Festival. Come nel celebre Meme di SpiderMan i Sanremonambuli si ...