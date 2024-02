TuttoSanremo minuto per minuto | Eros Ramazzotti | «John Travolta antipatico? Dovevate dargli più soldi»

(Di giovedì 8 febbraio 2024) "Profeta non sarò" ma stasera nella terza serata del Festival di Sanremo sicuramente non rivedremo il "Ballo del Qua Qua". Anche perché vallo a dire al Gladiatore di...

"Profeta non sarò" ma stasera nella terza serata del Festival di Sanremo sicuramente non rivedremo il "Ballo del Qua Qua". Anche perché vallo a dire ... (ilmessaggero)

"Profeta non sarò" ma stasera nella terza serata del Festival di Sanremo sicuramente non rivedremo il "Ballo del Qua Qua". Anche perché vallo a dire ... (ilmessaggero)

"Profeta non sarò" ma stasera nella terza serata del Festival di Sanremo sicuramente non rivedremo il "Ballo del Qua Qua". Anche perché vallo a dire ... (ilmessaggero)

"Profeta non sarò" ma stasera nella terza serata del Festival di Sanremo sicuramente non rivedremo il "Ballo del Qua Qua". Anche perché vallo a dire ... (ilmessaggero)

"Profeta non sarò" ma stasera nella terza serata del Festival di Sanremo sicuramente non rivedremo il "Ballo del Qua Qua". Anche perché vallo a dire al Gladiatore ...Sanremo 2024, la terza serata in onda giovedì 8 febbraio a partire dalle 20.40: segui la diretta live, minuto per minuto, su Soundsblog. Scaletta, ospiti, tutte le anticipazioni ..."Profeta non sarò" ma stasera nella terza serata del Festival di Sanremo sicuramente non rivedremo il "Ballo del Qua Qua". Anche perché vallo a dire al Gladiatore ...