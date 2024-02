Tutto sul Mardi Gras | il Martedì Grasso a New Orleans | un trionfo di gumbo e King Cake

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Prima del digiuno quaresimale, si sa, vengono le abbuffate. E mai come nel caso del Carnevale è possibile fare il pieno di dolci e delizie fritte, per prepararsi al mercoledì delle ceneri e al periodo della Quaresima. Festa grande per i paesi cattolici è ilso, quando si può indugiare in specialità di ogni tipo: l’Italia è il regno delle chiacchiere e le castagnole, ma la festa viene celebrata anche altrove. Nel Regno Unito, per esempio, con i pans, oppure in Brasile e in Louisiana, dove è conosciuto come. È in quest’ultimo Paese che i festeggiamenti raggiungono la loro migliore espressione, grazie anche ai tanti piatti tipici preparati per l’occasione. La prima festa in America, precisamente a New, quella porzione di terra affacciata sul Mississippi, ...