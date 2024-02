Tutto sui criceti dorati | compagni affettuosi e piccoli esploratori

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il criceto dorato è un grazioso roditore, celebre per la sua spiccata socievolezza: il compagno ideale per le famiglie con bambini. Rispetto ai suoi simili, si distingue per le dimensioni notevoli e una gestione relativamente semplice. È in grado di adattarsi bene alla routine di casa, ma richiede rispetto e attenzioni. Approfondiamo insieme la sua incredibile personalità e tutte le caratteristiche che lo contraddistinguono! La storia e le origini del criceto dorato Il criceto dorato, scientificamente noto come Mesocricetus auratus, è un mite esemplare appartenente alla vasta famiglia dei roditori. Le sue origini vanno ricercate nelle regioni desertiche dell’Asia Minore, dove dominano condizioni ambientali spesso severe. La sua scoperta risale al 1839, quando il naturalista inglese George Robert Watherhouse lo vide per la prima volta in Siria. Da allora, l’allevamento del criceto ...