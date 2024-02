Tutti i dischi del festival di Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 8 febbraio 2024). Da questa settimana il mercato discografico sarà monopolizzato soprattutto dagli album degli artisti in gara al 74°di. Negli ultimi anni il peso delsul mercato discografico italiano è raddoppiato passando da una quota dell’1,2% al 2,5%, in un’industria che registra un fatturato di oltre €330 milioni e che rappresenta il 10° mercato a livello globale. Lo scorso 2 febbraio è uscito solo in digitale “Ciao America” di Dargen D’Amico contenente “Onda alta” di questo. Il 9 febbraio escono gli album di Loredana Bertè, Annalisa, Emma, Francesco Renga & Nek, Il Tre, Maninni, e la compilation ufficiale. “” è la compilation ufficiale in doppio cd per Sony Music della 74ª edizione deldi ...