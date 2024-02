Tunisia | 13 migranti sudanesi sono morti in un naufragio

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Secondo fonti ufficiali tunisine, 13in un, mentre altri risultano 17 dispersi. Intantostate intercettate dalla Guardia costiera tunisina e portate inle 105 persone a bordo di una barca in pericolo e di cui non si avevano più notizie da oltre 24 ore. Lo ha reso noto Alarm Phone su X confermando il trasferimento indei 105, mentre dalle autorità tunisine non è arrivata ancora nessuna conferma ufficiale.

Il memorandum con la Tunisia funziona. Firmato la scorsa estate, vantato dalla premier Meloni come modello per futuri accordi di partenariato con i ... (secoloditalia)

Secondo fonti ufficiali tunisine, 13 migranti sudanesi sono morti in un naufragio , mentre altri risultano 17 dispersi . In aggiornamento (feedpress.me)

Secondo fonti ufficiali tunisine, 13 migranti sudanesi sono morti in un naufragio, mentre altri risultano 17 dispersi. (ANSA) ...Incontro a marzo sulla Costituzione in vista di un loro coinvolgimento per la festa del 2 giugno. In programma uno spettacolo teatrale e un torneo di calcio con le scuole del territorio.Il Console della Repubblica di Tunisia a Napoli, Khaled Fekih, ha fatto visita questa mattina, presso il Palazzo del Governo, al Prefetto di Salerno, Francesco Esposito. Nel corso dell’incontro, che s ...