Tuffi | Mondiali Doha 2024 | Pellacani e Bertocchi centrano l’accesso in semifinale dai 3 metri

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Chiaraed Elenahanno centratoalladel trampolino da 3aidi. Una prova eliminatoria ben gestita per, che ha viaggiato con un punteggio da top-5 nel corso della prima parte, salvo poi perdere qualcosina nel finale e chiudere in 10ma posizione ma senza alcun timore peral penultimo atto della manifestazione grazie al punteggio di 274.95. Decisamente più sofferta la qualificazione di Elena, che invece è entrata come 17esima su 18 con uno score totale di 247.00. A guidare la classifica l’australiana Maddison Keeney con 304.45, in grado di fare meglio della cinese Yiwen Chen (297.75) e della statunitense Sarah Bacon (297.45). ...