Tuffi | Larsen e Timbretti decimi nel sincro della piattaforma a Doha Dominio della Cina

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Nessuna sorpresa nella Finale maschile deldallaai Mondiali di. All’Hamad Aquatic Centrecapitale del Qatardoveva essere eè stato. La coppia formata da Lian Junjie e da Yang Hao si è imposta con il punteggio di 470.76 a precedere i britannici Thomas Daley e Noah Williams (422.37) e gli ucraini Oleksii Sereda e Kirill Boliukh (406.47). Punteggi stellare per i due cinesi che hanno fatto incetta di 9.5 e 10 nel triplo e mezzo rovesciato raggruppato (94.86) e nel quadruplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato da 104.34. Per lae l’undicesimo oro in questa specialità in 14 edizioni iridate e per Yang Hao è il quarto oro mondiale nel ...