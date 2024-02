Tucker Carlson intervista Putin | è il primo reporter Usa a farlo da inizio guerra | Copertura mediatica distorta a favore di Kiev | ma l' occidente lo condanna | Idiota - VIDEO

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Vladimirha concesso un', giornalista e storico volto televisivo degli Stati Uniti. La notizia ha fatto il giro del mondo, in quantosarà ilamericano adre, su suolo russo, dall'dellain Ucraina, cominciata nel fe

Kevin Spacey è tornato alla ribalta in piena forma grazie a un’intervista con Tucker Carlson , durante la quale ha dichiarato che Netflix esiste ... (cultweb)

Kevin Spacey sembra essere tornato per davvero. Il premio Oscar, in ottima forma, è stato protagonista di un' intervista (fittizia) su YouTube con ... (ilgiornaleditalia)

L’ex conduttore di Fox New Tucker Carlson ha annunciato che intervisterà il presidente russo Vladimir Putin . Carlson ha detto che avrebbe parlato con ... (periodicodaily)

Il Senato Usa ha bocciato il disegno di legge bipartisan da 120 miliardi (appoggiato da Joe Biden) che tiene insieme la sicurezza del confine e la stretta sui migranti con gli aiuti per Kiev (60 ...Il Senato Usa ha bocciato il disegno di legge bipartisan da 120 miliardi (appoggiato da Joe Biden) che tiene insieme la sicurezza del confine e la stretta sui migranti con gli aiuti per Kiev (60 ...Guerra in Ucraina, diversi attacchi russi nella notte a Odessa, una scuola danneggiata. Kiev: abbattuti 11 droni ...