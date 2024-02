Trump | Corte suprema orientata a respingere ineleggibilità

I giudici scettici sull'esclusione dell'ex presidente dal voto in Colorado: presto la sentenza Assist della Corte Suprema per Donald Trump in vista ... (sbircialanotizia)

WASHINGTON - Prevalgono dubbi e scetticismo tra i nove giudici della Corte suprema sulle argomentazioni contro l'eleggibilità di Donald Trump in base al 14esimo emendamento, introdotto nel 1868 per ...Primo via libera al Senato americano per il pacchetto da 95 miliardi di fondi per Ucraina, Israele e Taiwan: è il piano B dopo la bocciatura del disegno di legge bipartisan da 120 miliardi che legava ...(Adnkronos) – Assist della Corte Suprema per Donald Trump in vista delle elezioni Usa 2024. La Corte si è mostrata scettica sul fatto che il Colorado abbia l’autorità di rimuovere Trump dalla scheda e ...