Trovato morto in un’aiuola La tragica fine di un trentenne a Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Pubblicato il 8 Febbraio, 2024 Il quartiere Nicolosi è stato teatro di unavicenda la scorsa sera, quando undi nazionalità indiana è stato risenza vita indi via Emanuele Filiberto. Il dramma sembra essere stato causato da una possibile overdose di eroina, una sostanza stupefacente di cui l’uomo risultava consumatore. La segnalazione al numero di emergenza 112 è giunta intorno alle 22 di martedì, quando un passante ha scoperto il corpo esanime dell’uomo dietro a un cespuglio, a breve distanza dal marciapiede, presso il civico 42. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, il medico giunto sul posto ha potuto solo constatare il decesso. La Polizia di Stato, intervenuta per le indagini del caso, ha escluso la violenza come causa della morte, poiché il corpo non ...