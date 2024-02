Troppe spese militari e scenari di guerra totale | solo la nonviolenza può frenare tutto ciò

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) In alcuni articoli delle scorse settimane pubblicati sul magazine Usa Common Dreams (26 dicembre e 15 gennaio), l’economista Jeffrey Sachs, direttore del Centro per lo sviluppo sostenibile della Columbia University, si chiede come sia possibile che in maniera delirrazionale gli Stati Uniti si ritrovino coinvolti in unadisastrosa dopo l’altra – Afghanistan, Iraq, Siria, Libia, Ucraina, Gaza e oggi Yemen – alimentate da massicce campagne di propaganda diche spostano di volta in volta il “nemico”, come nel 1984 di George Orwell. Fallendo tutti i principali obiettivi di politica estera degli ultimi vent’anni, ma spendendo una quantità inaudita di risorse pubbliche in armamenti: 5.000 miliardi dollari indirette, ossia 40.000 dollari per famiglia. E nel 2024 le...