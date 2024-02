Troppa imitazione di musica straniera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) "È una bella emozione". Aleandro Baldi, grevigiano, 65 anni, polistrumentista e cantautore di talento, su tre partecipazioni a Sanremo ne ha vinte due. La prima nel 1992 tra le Nuove Proposte in gara con la canzone ’Non amarmi’ cantata in coppia con Francesca Alotta. La seconda due anni dopo, nel 1994 nella sezione Campioni, vincerà con il brano ’Passerà’ scritto da lui come Non amarmi. A Sanremo ci partecipa anche nel 1996 in coppia con Marco Guerzoni con il brano ’Soli al bar’. Salire sul palco dell’Ariston fa venire i brividi? "Quando sei lì sopra l’emozione è la stessa di come quando hai sempre cantato". E che si prova a vincere Sanremo? "Una bella emozione. È il coronamento del lavoro fatto. È la gratificazione del quel lavoro". Qual è il valore del Festival? "Secondo me si parla troppo di Sanremo, c’èconfusione intorno". Come si arriva a ...