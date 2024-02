Trenitalia | sciopero treni del 12 febbraio | orari e fasce di garanzia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La settimana per chi viaggia in treno potrebbe iniziare all’insegna dei disagi. Domani, lunedì 12, è stato infatti indetto uno. Come spiega un comunicato di RFI, riguarderà il personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Si tratta di un’agitazione su scala nazionale che colpirà il trasporto ferroviario. Lopuò comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Maggiori informazioni sui servizi garantiti in caso disono disponibili sui canali digitali delle Imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.