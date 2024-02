Travolta si rifiuta | perché non vedremo più il video del Ballo del Qua Qua

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Johne la gag del “del qua qua” durante il Festival di Sanremo sono diventati oggetto di controversie. “È un caso ildel qua qua che ha visto Johnimpegnato in una gag con Amadeus. L’artista non ha firmato la liberatoria e le immagini non potranno essere più viste”, è la notizia che ha improvvisamente scosso il mondo dell’intrattenimento e dei social media, dove ilera diventato virale nel giro di poche ore. L’episodio ha suscitato non poco clamore, vista la popolarità dell’attore e la sua partecipazione a uno degli eventi televisivi più seguiti in Italia. Il momento incriminato, in cuiveniva coinvolto in una performance comica con il conduttore Amadeus, era stato al centro di molte discussioni, sia per la bizzarria della situazione che per ...