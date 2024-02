Travolta a Sanremo | per il centrodestra una gag “deplorevole” Si valuta se portare il caso in Aula o in Commissione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La maggioranza non ha gradito per nulla la performance di Johnsulle note del ballo del ‘Qua Qua’. Secondo quanto appreso dalle agenzie di stampa, in ambienti parlamentari delsi sta ragionando sulla possibilità di sollevare ilino inper chiedere conto alla tv di Stato di quanto andato in onda nella seconda serata del Festival della canzone italiana. E’ soprattutto dalle parti di Fratelli d’Italia che si registra “fastidio” se non addirittura “sconcerto” per la gag che ha visto protagonista la star di Hollywood insieme ad Amadeus e Fiorello. “Uno spettacolo”, hanno fatto sapere autorevoli fonti parlamentari di Via della Scrofa. “Parliamo di un personaggio che poteva avere molte narrazioni e invece è ...