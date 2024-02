Travaglio a La7 | “Salvini cerca disperatamente di salire sui trattori per la sua guerricciola privata contro Meloni ma dubito che ci riuscirà”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) “Protesta degli agricoltori? Il paradosso dei paradossi è che, che standodisuiper la suala, è lo stesso che ha fatto una legge che condannerebbe fino a 6 anni di carcere coloro che bloccano le strade. Come al solito, fanno le leggi senza pensare che poi possono cascarci i loro amici “. Sono le parole del direttore del Fatto Quotidiano, Marco, che, ospite di Tagadà (La7), ricorda i decreti Sicurezza di, che nel 2018 ha reintrodotto il reato di blocco stradale, ligiamente applicato per le proteste degli attivisti di Ultima Generazione e ignorato per le contestazioni degli ...

“Quando sento parlare ministri come Nordio , e non solo lui, certe volte mi auguro addirittura che siano in stato di ebbrezza perché , se fossero ... (ilfattoquotidiano)

“Il ministro Lollobrigida sostiene di non aver visto le immagini di Ilaria Salis in catene nel tribunale di Budapest? È ovvio che le ha viste, in ... (ilfattoquotidiano)

“Il caso Salis dovrebbe essere trattato in maniera riservata ma è diventato parte della campagna elettorale: è da irresponsabili. L’intervento dell’Unione Europea sulla magistratura di un altro paese ...Marco Travaglio non usa giri di parole. E, sulla crisi in Medio Oriente, incolpa direttamente gli opposti estremismi, Hamas e Netanyahu, per non voler trovare un accordo. Se n'è parlato durante la ..."Mi preoccupano il conformismo, l'incapacità del senso critico, il servilismo per i potenti di turno, il salto sul carro del vincitore, la cultura dell'ipse dixit, cioè lo dicono i potenti e quindi è ...