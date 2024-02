Trattori | domani solo in 10 a S Giovanni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 8 febbraio 2024) 19.46 Annullata la manifestazione di Riscatto agricolo in programmain piazza S.a Roma. "Si ritiene di non procedere con la manifestazione in programma, ma di portareuna delegazione di 10a San, a simbolo della protesta", fa sapere il movimento in una nota. "Tutti i manifestanti con i loro mezzi agricoli resteranno a sensibilizzare l'opinione pubblica, rimanendo ai presidi, il tutto per non incrinare ulteriormente il grande appoggio sino ad oggi avuto da tutti cittadini italiani"