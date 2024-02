Trattori arrivati a Sanremo

I primi Trattori degli agricoltori in protesta sono giunti a Sanremo , dove è in corso il Festival , dopo aver percorso di notte circa 250 km dalla ... (fanpage)

Sulla scia di quanto sta accadendo nel resto d’Europa, non accenna a placarsi in tutta Italia la Protesta dei trattori . All’alba di giovedì 8 ... (thesocialpost)

Al posto della loro testimonianza diretta, Amadeus leggerà un comunicato. La protesta dei trattori arriva in Liguria Durante le prime ore di giovedì 8 febbraio i trattori degli agricoltori in protesta ...Una protesta iniziata in sordina in Francia e che a macchia d'olio si è estesa in tutta Europa. Gli agricoltori continuano a manifestare e giovedì 8 febbraio sono arrivati ...Finita l'agricoltura verrà la fame', è lo slogan sui trattori che da Castel di Lama sono arrivati nella periferia di Ascoli Piceno Ascoli - "Finita l'agricoltura verrà la fame, l'Italia agricola s'è ...