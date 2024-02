Trattori arrivati a Sanremo | la protesta degli agricoltori durante il Festival | “Vogliamo l’Ariston”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) I primiinsono giunti a, dove è in corso il, dopo aver percorso di notte circa 250 km dalla Lombardia. Per ora sono stati fermati presso il mercato dei fiori ma contano di arrivare con una rappresentanza all'Ariston per presentare in diretta sul palco le loro ragioni.

Sanremo – Sono arrivati questa mattina all’alba in zona Sanremo i primi sette trattori partiti nella serata di ieri da Melegnano per portare la protesta degli agricoltori al Festival. I mezzi in ...Trattoristi del movimento Riscatto Agricolo, partiti da Melegnano, hanno raggiunto Sanremo per la terza giornata del Festival, fermandosi vicino al mercato dei fiori dopo 240 km. Nonostante la mancanz ...Passata un’altra notte nell’accampamento alle porte di Roma ci si prepara a entrare in città Millecinquecento persone e 10 trattori. E’ l’accordo trovato tra la Questura e uno dei movimenti in lotta, ...