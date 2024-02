Trattori a Sanremo | palco ancora incerto

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 8 febbraio 2024) 9.00 Settesono arrivati ada Melegnano, nel Milanese, e si sono fermati vicino al Mercato dei Fiori, nella frazione di Bussana. Resta incerta la partecipazione degli agricoltori in protesta al Festival,dopo che Amadeus si era detto disponibile ad ascoltare le loro ragioni sul. "Non abbiamo trovato l'accordo con la Rai, ma ora non possono ritirare l'invito -dice Goglio, uno dei leader di Riscatto agricolo- Siamo determinati a restare finché non ci danno risposta".