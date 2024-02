Trattori a Sanremo | il corteo degli agricoltori con la bandiera italiana | “Noi 4% incolto | voi 100% incolti” - VIDEO

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Isfilano a. Ilche in queste settimane ha invaso l'Europa per protestare contro le misure di Bruxelles che intaccano l'agricoltura, è arrivato anche nei pressi dell'Ariston. Da giorni si parla di una possibile presenzasul palco di

La protesta dei trattori arriva a Sanremo : “Se la Rai non ci farà salire sul palco arriveremo tutti in Riviera” La protesta dei trattori arriva a ... (tpi)

Niente palco per gli agricoltori a Sanremo. Amadeus leggerà domani una loro nota Il direttore artistico del Festival, con un comunicato, "porterà a conoscenza del grande pubblico i problemi, le ...C’è Sanremo, tra trattori e governo scatta il cessate il fuoco. Ma non in maggioranza, dove Fdi e Lega cercano di intestarsi la risposta alle proteste e litigano anche sulla presenza degli agricoltori ...Riscatto agricolo: "Se non potremo salire sul palco dell'Ariston, saremo costretti a concentrare su Sanremo, a partire da domani, 9 febbraio, tutti i trattori dei presidi della Lombardia, del Piemonte ...