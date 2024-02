Trattori a Sanremo | aumenta la confusione | Sul palco dicano anche quanti soldi prendono davvero dall' Unione europea

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La mobilitazione è in corso da settimane ormai, in molti Paesi europei (qui una sintesi delle motivazioni alla base della protesta). In Italia è grande lasotto il cielo dei. "Lanciando la mobilitazione che partirà oggi a Roma abbiamo dato un ultimatum al governo di 5 giorni...

Presidi e cortei in tutta Italia e due fronti caldi: Sanremo e Roma . Giovedì inizia la grande mobilitazione nella Capitale. Già in tanti sono ... (ilfattoquotidiano)

Milano. 7 febbraio 2024 – Non per cantare ma per spiegare la protesta degli agricoltori. Domani sera quattro giovani saranno sul palco ... (ilgiorno)

Pedrotti: "Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e Cia si negano. Chiedevamo un incontro in Prefettura per parlare insieme".In gara quindici Big presentati dai quindici che si esibiranno oggi. Giorgia co-conduce con allegria e canta “E poi“: standing ovation.Il governatore lascerà libertà di coscienza ma è ottimista: "I numeri dovrebbero esserci. Ma nessuno ne faccia una battaglia politica in vista delle europee". I trattori a Sanremo "Gli agricoltori so ...