Tragico incidente in provincia di Latina | operaio esce dal tombino e viene investito

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Pubblicato il 8 Febbraio, 2024 Un episodio potenzialmenteha coinvolto un dipendente cinquantenne di una ditta operante nel sud pontino, al servizio di Acqua. Il lavoratore, incaricato della riparazione di perdite nella rete idrica a Itri, ha rischiato seriamente la vita durante un controllo di routine. La situazione si è verificata poco dopo le 9 del mattino, quando l’uomo si è calato in unsituato all’incrocio tra viale delle Province e via Mazzini. La zona aveva precedentemente registrato una grave perdita idrica, riparata dalla ditta del ferito nei giorni precedenti. Il dipendente stava eseguendo controlli per assicurarsi che l’intervento di riparazione fosse stato efficace. Tuttavia, la situazione ha preso una svolta drammatica quando è statoda un’utilitaria guidata da una ...

Al momento è di un morto e dieci feriti il bilancio di un gravissimo incidente avvenuto in Liguria sull’ autostrada A12, tra Rapallo e Chiavari in ... (thesocialpost)

TRIESTE - Incidente sull'autostrada A4 questa mattina, 8 febbraio, nel tratto Barriera Trieste Lisert-Redipuglia in direzione Venezia. Poco dopo le 8.30 al chilometro 515 un camion ha ...RIESE - BORGORICCO - Borgoricco, comune in provincia di Padova, è sotto choc per la tragica morte di Adriano Gallo ...il camion nel vivaio "Baggio Alessio" a Vallà di Riese Pio X. L'incidente ha ...Tragico incidente a Bra, Cuneo, oggi 8 febbraio 2024: morto un uomo di 52 anni, ferito un 26enne. Indagini in corso ...