Tragedia sfiorata nel Salento Si ribalta con l’auto sulla provinciale | una 52enne in Ospedale

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Pubblicato il 8 Febbraio, 2024 Dopo i tanti incidenti dei giorni e delle settimane scorse, ancora unanela causa di un sinistro. Questa volta, però, le conseguenze non sono state né mortali né gravi e l’episodio ha visto protagonista soltanto un’auto in uno schianto emento autonomo. Si è tenuto comunque il peggio per la donna all’interno dell’abitacolo, unadi Campi Salentina, che è stata poi trasportata inper alcuni accertamenti. L’episodio si è verificato questa mattina, intorno alle 7.20,stradache collega Copertino a Nardò. Proprio a metà tra i due comuni salentini, per motivi ancora tutti da chiarire e verificare, la donna che si trovava alla guida della sua vettura ne ha ...

Modena , 26 gennaio 2024 – tragedia sfiorata questa mattina in via Giardini a Modena , dove un' Auto intorno alle 7 ha sfonda to il dehor del ... (ilrestodelcarlino)

Bologna , 5 febbraio 2024 - tragedia evitata oggi, intorno a mezzogiorno, in via Massarenti . Superato l’incrocio con via Manfredi (poco prima di via ... (ilrestodelcarlino)

Tragedia sfiorata a San Francisco, dove un robotaxi Waymo ha investito un ciclista. Il malcapitato se l’è vista brutta ma ...Le sue condizioni non destano preoccupazioni Una tragedia sfiorata. A Campagna, una scarica elettrica ha investito un operaio 45enne stamattina mentre era a lavoro in un cantiere, dove stava avvenendo ...Il violento tamponamento è avvenuto in provincia di Brescia, per fortuna in quel momento nel pulmino c'era solo il conducente ...