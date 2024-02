Traffico Roma del 08-02-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana Arimondi ci sono problemi sulla tangenziale per un incidente avvenuto all’altezza di via dei Campi Sportivi ci sono lunghe code a partire da via Tiburtina in direzione dello Stadio Olimpico altri file in carreggiata opposta pere curiosi da Corso di Francia via dei Campi Sportivi ripercussioni anche su via Salaria infila dall’ aeroporto dell’Urbe in direzione del centro per un altro incidente sulla Cassia bis Veientana ancora rallentamenti in direzione del raccordo anulare all’altezza di via della Giustiniana ed intenso illungo la carreggiata interna del raccordo anulare coda tratti Nomentana 24Teramo stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina per i dettagli di queste di altre ...