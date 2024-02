Traffico Roma del 08-02-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana Raimondi restano problemi sulla Cassia bis Veientana per un incidente avvenuto all’altezza di via Veientana nuova Ci sono code in direzione del raccordo anulare un altro incidente si sta in fila sul tratto Urbano della A24-teramo tra la tangenziale est e Viale Palmiro Togliatti in direzione del raccordo anulare con ripercussioni sulla stessa tangenziale in fila da viale Castrense coda invece per manifestazione su via Nomentana dal bivio per Poggio Fiorito a via del Casale di San Basilio in direzione del centro città ed intenso illungo la carreggiata interna del raccordo anulare in fila tra Nomentana e spina stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino è Lanina ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale ...